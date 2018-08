André Silva com estreia de sonho na liga espanhola

André Silva não podia ter desejado melhor estreia pelo Sevilha na liga espanhola. O avançado internacional português, emprestado pelo AC Milan ao clube andaluz, marcou três golos no triunfo sobre o Rayo Vallecano por 4-1 na jornada de abertura.

O jogador formado no FC Porto foi titular - esteve os 90' em campo -, mas não foi ele o autor do primeiro golo do Sevilha. Franco Vasquez abriu o activo aos 15 e, depois, foi o festival André Silva, que marcou aos 31', aos 45' e aos 79'. Embarba, de penálti, fez o único golo da equipa da casa aos 85'.

André Silva já fez mais golos na liga espanhola só neste jogo que em toda a época passada na Série A pelo AC Milan (2), ele que era poucas vezes opção para o técnico Gattuso e utilizado sobretudo nas competições europeias.

