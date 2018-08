A CNN está a fazer um documentário sobre Anthony Bourdain

A CNN foi a última casa televisiva de Anthony Bourdain. Era lá que o cozinheiro falecido em Junho apresentava desde 2013 Parts Unknown, cuja derradeira temporada, acabada postumamente, irá para o ar este ano. Faz sentido, por isso, que o canal de notícias esteja a preparar um documentário sobre o homem que viajava pelo mundo a explorar a comida e a cultura dos mais variados países.

A notícia foi dada pela revista Vanity Fair, que falou com Amy Entelis, a vice-presidente executiva da estação com o pelouro do talento e dos conteúdos. Por muito que Bourdain tenha revelado de si no seu programa, disse ela, “ainda havia uma fome de saber mais sobre ele, honrar o seu trabalho e celebrá-lo”, e “o formato de documentário" era "uma das formas mais óbvias” de satisfazer essa fome.

Pouco mais se sabe sobre o documentário, que está agora em pré-produção, com vista a ser lançado no início de 2019. Só se sabe que terá a chancela da CNN Films, a divisão documental do canal que foi criada em 2012, e desde então tem lançado filmes como Blackfish, de Gabriela Cowperthwaite, uma polémica exploração sobre como as orcas são mantidas em cativeiro nos parques aquáticos SeaWorld, ou Life Itself, de Steve James, sobre o crítico de cinema norte-americano Roger Ebert, que morreu em 2013. A ideia é que, tal como foi o caso com vários dos títulos da CNN Films, passe primeiro em festivais de cinema e nas salas e só depois no canal.

