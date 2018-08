Fogo em Alijó já está em fase de resolução

O incêndio que deflagrou esta tarde numa zona de floresta e mato de Vila Verde, concelho de Alijó, distrito de Vila Real, está "em resolução", segundo fonte da Protecção Civil. Cerca de 100 operacionais e seis meios aéreos estiveram a combater o incêndio que estava a lavrar zona de pinhal e mato em Vila Verde, concelho de Alijó.

O alerta foi dado às 15h11 e, segundo a fonte, o fogo "evoluiu com muita intensidade" e em duas frentes, uma das quais já se encontra dominada. O vento, com fortes rajadas, ajudou à propagação das chamas.

Para o local foi mobilizado um "forte dispositivo" que, de acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), é composto por 107 operacionais, que contam com o apoio de 25 viaturas e seis meios aéreos.

Este é um dos cinco fogos rurais a decorrer, que mobilizam 163 operacionais e oito meios aéreos, além de 34 veículos.

Na localidade de Abação, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, um meio aéreo e três veículos ajudam 20 operacionais a combater um outro incêndio, enquanto no distrito de Setúbal, em Grândola, estão 21 operacionais, três veículos e um meio aéreo num fogo que começou às 15h35.

Os restantes incêndios a decorrer são em Matosinhos, no Porto, e em Mora, distrito de Évora. Estão em alerta vermelho, a partir deste sábado, sete distritos do norte do país, face às previsões de tempo quente e seco e vento forte.

Até segunda-feira estarão em alerta vermelho, para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Para as regiões abrangidas serão pré-posicionados meios de resposta aos incêndios, e mais de 70 patrulhas militares (19 da Marinha e 53 do Exército), num total de 226 militares, estão no terreno desde este sábado e até ao dia 25 para apoiar a ANPC na prevenção.

Em comunicado divulgado neste sábado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) esclarece que este reforço surge no seguimento do pedido de apoio da ANPC às Forças Armadas para activação de mais 28 patrulhas militares.

Este reforço tem como objectivo incrementar as acções de prevenção um pouco por todo o país, com especial incidência nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, onde vigora o alerta vermelho para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

