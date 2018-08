Incêndio do Soajo está dominado

Está em resolução o incêndio que lavra no Soajo, no concelho dos Arcos da Valdevez, no distrito de Viana do Castelo. No terreno continuam 89 operacionais, auxiliados por 28 veículos e três meios aéreos.

Ao que se pode verificar na página electrónica da Autoridade Nacional da Protecção Civil, às 14h40 havia 15 incêndios em todo o território nacional, um em resolução e 13 em fase de conclusão. Estes sinistros ainda mobilizavam um total de 272 operacionais e 84 viaturas e três meios aéreos.

PUB

PUB