Santana começa a recolher assinaturas para novo partido na segunda

É na Internet que Pedro Santana Lopes lança, a partir desta segunda-feira, a recolha de assinaturas para a criação do seu novo partido, o Aliança. O nome foi este sábado revelado pelo Expresso e confirmado pelo PÚBLICO.

A mobilização está a ser feita pelo próprio Santana Lopes, na rede social Facebook. “A assinatura serve para viabilizar o nascimento da nova força política. Não implica a inscrição como militante”, escreveu o ex-líder do PSD.

As assinaturas exigidas (7500) serão depois entregues no Tribunal Constitucional para a formalização do partido, que pretende concorrer às europeias e às legislativas de 2019. A Aliança remete para a Aliança Democrática (AD), protagonizada por Francisco Sá Carneiro (PSD), Diogo Freitas do Amaral (CDS) e Gonçalo Ribeiro Telles (PPM), que venceu as eleições legislativas em 1979.

