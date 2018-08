Por que não vai a malta para a tropa

A Associação de Praças tem identificadas várias razões que levam a que os jovens na ingressem no serviço militar a contrato, a que chumbem nos testes de ingresso e também os motivos que levam muitos jovens a pagar para rescindirem os contratos antes do seu termo. As razões são as seguintes:

-Redução da natalidade e correspondente diminuição da base de recrutamento.

-Baixa forma física dos jovens associada a problemas de visão e audição.

-Tatuagens. Não são proibidas nos três ramos militares, mas um corpo excessivamente tatuado, mensagens de ódio, políticas ou ofensivas contribuem para eliminação de alguns candidatos.

-Falta de perspectiva de carreira profissional.

-Baixa remuneração.

-Falta de formação qualificada e certificada.

-As expectativas pessoais não correspondem à realidade da vida militar.

-Frustração das expectativas, quanto maior é o tempo de permanência nas Forças Armadas, maior o descontentamento.

-Informação obtida durante o processo de recrutamento não correspondeu à realidade obtida encontrada.

-Distância entre a unidade e a residência e os custos associados nas viagens para casa.

-Dificuldades de acesso aos quadros permanentes das Forças Armadas.

- O difícil processo de reinserção na vida civil.

