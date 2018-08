Presidente chinês pode visitar a Coreia do Norte em Setembro

O Presidente chinês Xi Jinping vai visitar Pyongyang no próximo mês a convite do líder norte-coreano Kim Jong Un, para estar presente nas celebrações do 70.º aniversário da fundação da Coreia do Norte, noticiou o jornal Straits Times.

Será a primeira visita do líder chinês à capital norte-coreana desde que tomou posse em 2012 e será a primeira visita de um Presidente chinês nos últimos 13 anos, quando o antecessor de Xi, Hu Jintao, esteve em visita em 2005, escreveu este sábado o jornal de Singapura.

O Straits Times não cita a fonte da sua informação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês não respondeu ainda a um pedido de comentário. As celebrações norte-coreanas estão agendadas para 9 de Setembro e o Straits Times diz que a visita de Xi pode estar sujeita a alterações de última hora.

A China é o parceiro comercial mais importante do sigiloso país e Kim já visitou a China por três vezes só este ano, visitas durante as quais manteve conversações com Xi sobre a melhoria da cooperação entre os dois países e sobre reformas económicas.

Os EUA apertaram as sanções sobre a Coreia do Norte para pressionar Pyongyang a abandonar o seu programa nuclear. Esta semana, os Estados Unidos impuseram sanções sobre empresas chinesas de exportação de álcool e tabaco que mantêm o fornecimento à Coreia do Norte por violarem essas sanções.

