Morreu Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas

Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU entre 1997 e 2006, morreu este sábado aos 80 anos. A informação foi confirmada pela Fundação Kofi Annan e pela família do diplomata, que o recorda como "um estadista global".

Kofi Annan, nascido em Kumasi, no actual Gana, a 8 de Abril de 1938, recebeu ainda o Prémio Nobel da Paz em 2001, numa distinção partilhada com as próprias Nações Unidas.

“É com tristeza imensa que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas e Prémio Nobel da Paz, morreu pacificamente no sábado 18 de Agosto após uma curta doença”, diz o comunicado partilhado na conta do próprio Annan no Twitter. A mesma nota assinala que o diplomata esteve acompanhado pela sua mulher e pelos três filhos nos últimos dias de vida.

“Kofi Annan era um estadista global e um internacionalista profundamente empenhado que lutou ao longo da sua vida por um mundo mais justo e mais pacífico. Durante a sua distinta carreira e liderança das Nações Unidas foi um defensor ardente da paz, desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos e da justiça.”

Na mesma nota é recordado que após ter deixado o cargo de secretário-geral da ONU - que actualmente é ocupado pelo português António Guterres -, Annan continuou a trabalhar “na causa da paz” através da sua fundação e como membro da direcção da organização The Elders, fundada por Nelson Mandela. “Era uma inspiração”, lê-se na nota, que o destaca como “filho do Gana” que “sentia uma responsabilidade especial para com África”. “Emanava bondade genuína, era caloroso e brilhante em tudo o que fazia.”

Kofi Annan sucedeu a Boutros Boutros-Ghali na liderança das Nações Unidas e fê-lo como pioneiro – foi o primeiro funcionário da ONU a ascender ao cargo de secretário-geral vindo das fileiras da própria organização. Foi o sétimo secretário-geral da ONU depois de crescer numa família da aristocracia ganesa e que tinha como avós chefes tribais. Estudou no sul do Gana durante os anos em que este se tornou um país independente do então Império Britânico e estudou economia na Universidade Kwame Nkrumah de Ciência e Tecnologia do Gana e depois na Macalester College no Minnesota norte-americano, graças a uma bolsa da Fundação Ford, tendo ainda aprofundado os estudos em relações internacionais em Genebra.

A sua carreira nas Nações Unidas começou na Organização Mundial de Saúde logo em 1962, tendo sido brevemente responsável pelo Turismo no Gana (1974-76), regressando à ONU em 1980 para chefiar os recursos humanos do Alto-Comissariado para os Refugiados, passando para outro cargo, administrativo, já em Nova Iorque em 1983. Até 1996 foi ocupando vários papéis na ONU, sendo a sua última missão antes do secretariado-geral a direcção das Missões de Paz (1993-1996), estando no cargo durante o genocídio ruandês ou durante a guerra dos Balcãs. Anos mais tarde assumiria a posição, como secretário-geral da ONU, de considerar ilegal a invasão norte-americana e britânica do Iraque em 2003.

Uma das intervenções mais directas de Annan na geopolítica tocou directamente Portugal, através do processo de independência de Timor-Leste. Como recordava o PÚBLICO em 2012, a chegada de Kofi Annan ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas foi fundamental para o reanimar do tema da independência de Timor-Leste, uma causa que se tornou transversal à sociedade portuguesa nesses anos 1990. Nomeia, no seu primeiro ano de ONU, o embaixador paquistanês Jamsheed Marker como seu representante pessoal para Timor-Leste e é com António Guterres como primeiro-ministro português que tem o primeiro encontro ao mais alto nível com o governo indonésio, onde identificou um “problema político” que anos depois desaguaria na criação de condições para o referendo que deu independência a Timor.

Jamsheed Marker escreveria nas suas memórias que Kofi Annan “não tem ‘desencorajamento’ no seu vocabulário”. Nunca isento de críticas quanto ao seu papel nos vários conflitos e crises em que interveio directa ou indirectamente, manteve sempre o seu prestígio, como escrevia o académico e deputado canadiano Michael Ignatieff numa análise ao livro de memórias de Annan, Intervenções - uma Vida de Guerra e Paz (2012). "Poucas pessoas passaram tanto tempo em mesas de negociações com bandidos, senhores da guerra e ditadores", escreveu Ignatieff, mas era dono de um "temperamento sereno", portanto "perfeito" para a ONU.

