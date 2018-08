Em Porto Formoso, há pescaria às cinco da madrugada

Peixe não falta nos vários caldos que são servidos no Festival do Caldo de Peixe, na vila de Rabo de Peixe, na ilha açoriana de São Miguel. A expressão “fazer render o peixe”, usada pelo Director Regional das Pescas, Luís Rodrigues, na abertura, tem a ver com a ideia de valorizar espécies que na lota não atingem preços que compensem o trabalho do pescador.

“No ano passado, foram descarregadas em lota 70 espécies diferentes”, afirma, “mas 80% das vendas dizem respeito às mesmas cinco espécies. Andamos todos a comer o mesmo. Não diversificamos a dieta.”

Na tenda montada para a festa (que aconteceu nos dias 20 e 21 de Julho), fez-se fila para provar os diferentes caldos: o da Escola de Formação Turística e Hoteleira, com espécies como a bicuda, a veja, a melga e a tainha, o da Graciosa, com o congro, o da Ribeira Quente, com a raia, e o de Rabo de Peixe, com raia, albacora, chicharro do alto (carapau), escamuda.

As receitas também variam, umas levam arroz, as outras, batata, as outras, pão, umas apostam mais no picante, com a malagueta seca, outras na açafroa, que dá um bonito tom amarelo. “A nossa tradição gastronómica, não só nos Açores mas também no continente, assenta muito nos caldos, nas sopas e nas açordas, mais consistentes ou menos, consoante aquilo que tínhamos à mão, o que a terra dava ou o que as famílias tinham para comprar, porque antigamente a economia era de troca”, explica António Cavaco, da confraria Gastrónomos dos Açores, que está, também ele, à volta de uma grande panela de caldo, a cozinhar.

Neste panorama, prossegue, “os Açores são um caso particular porque vivem daquilo que os povoadores trouxeram, não há produtos autóctones, tudo o que vem é do continente, e depois das influências dos cruzamentos marítimos, da Flandres, dos Países Baixos, da Bélgica, da Alemanha, que tem forte influência no grupo central, principalmente no Faial”.

É com esses produtos, vindos do continente e de outras partes do mundo, que cada ilha (e dentro de cada ilha, cada freguesia) foi criando um caldo diferente. “Onde existe mais tradição é no grupo central, o Pico, a Graciosa, são emblemáticos nos caldos de peixe, que são aí muito identitários. No Pico leva batata, na Graciosa tem uma base de pão e é chamado de molho. Uns têm peixe desfeito, noutros é servida uma posta inteira”, descreve António Cavaco. E no Corvo há até um caldo em que “se misturam algas, aproveitando a erva patinha, e que é feito com peixe grosso, lírio, rocaz — é praticamente uma caldeirada.”

Alguns destes, e outros, como o de Rabo de Peixe, estarão novamente à prova, no próximo ano, quando a vila micaelense, que é o maior porto de pesca dos Açores, voltar a organizar o Festival do Caldo de Peixe, no início do Verão.