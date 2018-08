Dia grande em Paredes de Coura. É o último e é o que tem mais gente desde que começou na quarta-feira. Hoje tocam os Arcade Fire, que em 2005 entraram para o quadro de honra do festival. Regressam para escrever mais um capítulo da história que os fãs portugueses começaram há 13 anos, desta vez com outro estatuto. Nesta tarde, perto do rio e dentro do recinto, o frenesim era maior. Ao cair da noite tocava Curtis Harding no palco principal.

Texto: André Vieira