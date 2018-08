Sporting e Benfica entram a ganhar na Liga Revelação

A 1.ª jornada da Liga Revelação, prova de sub-23 que se estreia neste ano no calendário nacional, ficou marcada pelos triunfos do Benfica em Braga (1-3) e do Sporting em Setúbal, num encontro recheado de imprevisibilidade e de golos (4-5).

No Bonfim, Leonardo Ruiz inaugurou o marcador aos 9' para os "leões", com Mitrovski a elevar para 0-2 dois minutos mais tarde. Antes do intervalo, Allef ainda reduziu para o Vitória (38'), mas o Sporting voltou a marcar no reatamento (Ruiz, aos 48').

Foi um duelo interessante entre as duas equipas e, em particular, entre Allef e Ruiz. O avançado brasileiro voltou a marcar aos 63', já depois de Canadas ter também facturado aos 54' para o Vitória, e chegou ao hat-trick aos 83'. O colombiano do Sporting também fez o terceiro da conta pessoal, mas aos 78', numa altura em que Marco Túlio também tinha marcado para os "leões".

Quem também venceu fora de portas foi o Benfica, que foi para o intervalo, no Minho, a perder por 0-1, graças a um autogolo de Miguel Nóbrega. No segundo tempo, porém, os "encarnados" deram a volta ao marcador, com os contributos de Edi Semedo (62’), David Barrero (76’) e Vinicius Ferreira (85’).

Nos outros jogos do dia, cujas fichas pode confirmar aqui, o Marítimo bateu o V. Guimarães (3-2), o Feirense perdeu com o Rio Ave (0-1), o Belenenses venceu o Cova da Piedade (2-1) e o Estoril o Belenenses (3-1).

