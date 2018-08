Marco Silva vence, Espírito Santo perde

Sortes distintas para os dois treinadores portugueses em acção neste sábado na Premier League: o Everton de Marco Silva recebeu e venceu o Southampton (2-1), enquanto o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo perdeu no terreno do Leicester City (2-0).

Num jogo com muitos portugueses – na equipa do ex-treinador do FC Porto jogaram de início Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves, Hélder Costa e Diogo Jota, enquanto nos “foxes” Ricardo Pereira foi titular e Adrien Silva entrou na segunda parte – os primeiros lances de perigo começaram por pertencer ao Wolverhampton. Moutinho acertou nos ferros da baliza de Schmeichel logo no primeiro minuto, e Raúl Jiménez imitou-o aos 21’, com um remate de fora da área a embater no poste.

Mas, ao contrário do que seria de prever, foi o Leicester City a adiantar-se no marcador. Após cruzamento de Albrighton na direita, Rui Patrício foi “traído” por Doherty, que de cabeça fuzilou autenticamente a própria baliza (29’).

Mesmo antes do intervalo as coisas ainda ficaram piores para o Wolverhampton, com Maddison a fazer o 2-0. O jovem rematou à entrada da área, com a bola a sofrer um desvio num defesa e a entrar na baliza. Rui Patrício bem se esticou, mas não chegava lá.

Nuno Espírito Santo mexeu ao intervalo, abdicando de Diogo Jota e Hélder Costa para lançar Adama Traoré e Léo Bonatini. Mas os “wolves” continuaram sem encontrar forma de bater Schmeichel. O guarda-redes dinamarquês defendeu para canto o remate de Jiménez aos 58’, e voltou a dizer presente aos 85’, com uma grande defesa ao disparo de Rúben Neves.

Apesar de ter jogado em inferioridade numérica desde os 66’ (Vardy foi expulso por entrada violenta sobre Doherty), o Leicester City não deixou escapar o triunfo.

A jogar em casa, o Everton de Marco Silva chegou ao intervalo a vencer o Southampton (com Cédric Soares no “onze”) por 2-0. Walcott marcou o primeiro aos 15’ e assistiu Richarlison para o segundo aos 31’. No segundo tempo os visitantes reduziram, por intermédio de Danny Ings, mas o Everton garantiu os três pontos.

Em Wembley, o Tottenham recebeu e venceu o Fulham por 3-1. Lucas Moura, Kieran Trippier e Harry Kane fizeram os golos dos “spurs”, que somaram a segunda vitória em outras tantas partidas – tal como o Bournemouth, que venceu no terreno do West Ham depois de ter estado a perder (1-2).

