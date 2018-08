Cristiano Ronaldo estreia-se sem golos mas com vitória

Foi uma estreia sofrida, mas com o desfecho desejado: o primeiro jogo oficial de Cristiano Ronaldo pela Juventus terminou com vitória, embora o português não tenha marcado qualquer golo. No terreno do Chievo, o emblema campeão de Itália sentiu dificuldades, esteve a perder, e só no período de compensação conseguiu consumar a reviravolta no marcador (2-3).

A Juventus demorou três minutos a chegar à vantagem em Verona e esse início foi enganador: quem esperasse facilidades estava muito iludido. Khedira inaugurou o marcador na sequência de um livre, e após um toque de cabeça de Chiellini. Pouco depois a Juventus ameaçava o 0-2, mas paulatinamente foi o Chievo a subir de produção. E o 1-1 surgiu ainda antes do intervalo. Stepinski fugiu à marcação de Chiellini e desferiu um cabeceamento imparável a corresponder ao passe de Giaccherini.

Na segunda parte as coisas ainda ficaram piores para a Juventus. O emblema de Turim viu-se a perder quando João Cancelo derrubou Giaccherini na área e o italiano cobrou com sucesso o correspondente penálti (56’).

Mas Cristiano Ronaldo, que até aí tinha sido presa relativamente fácil para a defesa do Chievo, começou a subir de produção com a entrada de Mandzukic no jogo (64’). O croata ocupou o lugar central do ataque e Cristiano Ronaldo passou a entrar mais pelo lado esquerdo.

Após passar por dois adversários, o português obrigou o guarda-redes adversário a uma boa defesa (66’). Depois surgiu em excelente posição mas viu o remate ser desviado por um defesa e sair por cima da baliza (69’). E aos 71’, com um belo passe, encontrou Mandzukic na área, mas o cabeceamento do croata saiu ao lado.

Adivinhava-se o golo da Juventus, que acabou mesmo por surgir aos 75’. Na sequência de um canto, Bonucci surgiu a desviar de cabeça mas a bola ainda tocou em Bani antes de entrar, acabando por ser atribuído o golo na própria baliza ao futebolista do Chievo.

O empate era um mal menor, mas ainda havia tempo para a reviravolta. Cristiano Ronaldo, de livre directo, tornou a colocar Sorrentino à prova (que correspondeu com mais uma bela defesa). E aos 86’ a bola entrou mesmo na baliza do Chievo: Cristiano Ronaldo disputou a bola com o guarda-redes, a bola sobrou para Mandzukic que fez a emenda de cabeça. Mas, após consulta às imagens do videoárbitro, o juiz da partida invalidou o lance: Cristiano Ronaldo tocou a bola com o braço antes de chocar com Sorrentino, que saiu maltratado do lance e teve de ser substituído.

Foi preciso esperar pelo período de compensação para Cristiano Ronaldo celebrar o primeiro triunfo com a camisola da Juventus. Alex Sandro conduziu o ataque pela esquerda e colocou na área em Bernardeschi, que fez o desvio para o golo. Três pontos suados, mas que dão a estreia vitoriosa ao futebolista português.

