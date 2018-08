Benfica ganha no Bessa com tranquilidade

O Benfica venceu neste sábado o Boavista, no Estádio do Bessa, por 0-2, na 2.ª jornada do campeonato e elevou para seis os pontos na prova. Os "encarnados" aproveitaram da melhor forma dois erros do adversário para se imporem num recinto no qual foram derrotados na época passada.

Os "axadrezados" criaram a primeira grande ocasião de golo, logo aos 4', quando Falcone falhou ao segundo poste uma emenda aparentemente fácil, após cruzamento da direita. À passividade da defesa "encarnada" nessa lance juntou-se mais tarde a do Boavista, que foi muito cerimonioso na grande área e permitiu que Ferreyra recuperasse a bola e finalizasse (35').

Salvio esteve muito próximo do 0-2 cinco minutos mais tarde, mas Helton defendeu com classe, um desfecho que se repetiria no arranque do segundo tempo, após cruzamento de Cervi. Aos 62', porém, um erro de Raphael Silva, que tenou picar a bola por cima do argentino, abriu caminho ao golo de Pizzi, após assistência de Salvio.

Jorge Simão ainda arriscou ao lançar André Claro e Rafael Lopes, mas não foi capaz de incomodar um Benfica que geriu sempre com competência a posse de bola e esteve perto do 0-3, quando Pizzi ficou isolado diante de Helton e viu o guarda-redes defender para canto. A seguir foi Jardel a falhar de cabeça, na pequena área.

Com este triunfo, os "encarnados" partem para o clássico da próxima jornada, diante do Sporting, com um pleno de vitórias no campeonato. E podem agora concentrar-se no encontro com o PAOK, na terça-feira, do play-off da Champions.

