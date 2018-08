Desde o final de Maio que a cómica de stand-up Michelle Wolf, que há uns meses fez furor e causou polémica como anfitriã do jantar de correspondentes da Casa Branca, apresentava The Break. O talk show era um dos poucos do género encabeçados por uma mulher no panorama da comédia televisiva norte-americana.

Agora, pouco mais de um mês após o cancelamento de The Rundown with Robin Thede, da BET, o Netflix anunciou que, após os dez episódios iniciais, o último dos quais saiu no final de Julho, The Break não vai voltar. Ou seja, passa a haver ainda menos mulheres à frente de talk shows, mantendo-se apenas Samantha Bee e o seu Full Frontal, da TBS, e Sarah Silverman com o seu I Love You, America, do serviço de streaming Hulu.

The Break, como o nome indica, pretendia ser uma espécie de pausa no meio de um universo de talk shows cada vez mais politizados, como o Daily Show de Trevor Noah ou o Late Night de Seth Meyers, nos quais Michelle Wolf trabalhou, ou o Late Show de Stephen Colbert. Até atacava a tendência cada vez maior dos programas desse género para se levarem demasiado a sério. Ainda assim, muitas vezes tinha humor político, sob uma perspectiva abertamente feminista, mesmo que o objectivo máximo fosse sempre fazer rir.

Era o tipo de programa que ainda estava a aprender o que queria ser e dez episódios não chegam para isso. Entre as piadas da apresentadora, que não tem medo de soar agressiva ou cruel, The Break tinha segmentos sobre o facto de milhares de kits de recolha de provas para casos de abusos sexuais não serem usados, paradas de saudação ao aborto, sketches sobre a escolha de opiniões publicadas no The New York Times ou pedidos de desculpa ao som do saxofone de Tim Cappello, que tocou com Tina Turner e apareceu no filme Os Rapazes da Noite.

Segundo o site The Daily Beast, o Netflix nem terá informado a equipa do programa de que este foi cancelado, tendo os argumentistas descoberto a decisão através do Twitter.

Mas estas não são as únicas novidades recentes do mundo Netflix. Houve também outro cancelamento: o de The Joel McHale Show, o talk show de Joel McHale, de Community e The Soup, dedicado à cultura pop e à actualidade noticiosa. O serviço de streaming acabou com as críticas de utilizadores, apagando todo o espólio existente, e anunciou What / If, uma série de Mike Kelley com Renée Zellweger no primeiro papel televisivo regular da carreira da actriz norte-americana.

