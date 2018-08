Começamos pelo fim. Acabámos o terceiro dia do Vodafone Paredes de Coura divididos e a reflectir sobre uma jornada que, pela diversidade de géneros encaixados no alinhamento e de propostas ao nível do discurso, por si só, chegava para não desviar as atenções.

Tínhamos o rock imersivo dos Slowdive, banda que ajudou a criar o shoegaze, um Kevin Morby que vai à folk americana beber inspiração, uns DIIV, descendentes directos dos Slowdive, os …And You Will Know Us By the Trail of Dead, na facção mais furiosa, e o grime de Skepta e o activismo das Pussy Riot a remeterem-nos mais declaradamente para o valor e o significado da palavra.

PUB

E foram precisamente os dois últimos que nos deixaram a reflectir. Se o primeiro reúne nas suas composições líricas todo o historial que acumulou no subúrbio de Londres, as segundas hasteiam a bandeira do anti-capitalismo e da igualdade de género.

PUB

Não há nada de errado no discurso. Porém, a forma como foi entregue confunde-nos. Skepta, numa actuação marcada pelo arremesso de objectos para o palco e por um desentendimento com os fãs, contou histórias do subúrbio em modo bling bling. Mais tarde, já no palco secundário, As Pussy Riot apresentaram um manifesto anti-capitalista com o símbolo de uma grande marca na parte superior da tela por onde iam passando as diferentes alíneas do mesmo. Mas já lá iremos.

Salvaram o dia os Slowdive, Kevin Morby e o som melancólico e às vezes depressivo dos DIIV, encabeçados, em contraponto, por um vocalista – Zachary Cole Smith – bem-humorado, na contagem decrescente para o regresso dos Arcade Fire ao anfiteatro de Paredes de Coura.

PUB