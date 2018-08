Durante o dia há mergulhos no rio Coura, gargalhadas entre velhos e novos amigos, sessões de leitura e até concertos secretos. À noite, o chip muda e a banda sonora é outra. No 2º dia do Vodafone Paredes de Coura, Fleet Foxes, Japanese Breakfast, The Legendary Tigerman e X-Wife tomaram conta do palco e tornaram a noite de 16 de Agosto memorável.

O festival, que começou na quarta-feira, dia 15, dura até sábado, 18 de Agosto.