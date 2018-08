"O sexo é algo com que precisamos de lidar melhor"

No episódio desta semana, a jornalista Rita Marques Costa conversa com a realizadora Erika Lust, que aos 41 anos é uma referência no mundo da pornografia feminista.

Ouça a conversa e leia mais sobre pornografia feminista, os problemas da indústria pornográfica e a importância de falar sobre o tema como crianças e jovens.

