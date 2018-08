Incêndio em Arcos de Valdevez mobiliza 100 bombeiros

Mais de 100 bombeiros estavam ao princípio da noite desta sexta-feira a combater um incêndio florestal com duas frentes activas em Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, sendo a "maior dificuldade" o declive existente no local e o "vento moderado", disse fonte da protecção civil.

"Não há qualquer infra-estrutura ameaçada", disse uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, acrescentando que, no combate às chamas estavam 103 operacionais, apoiados por 27 veículos e cinco aviões.

Cerca das 20H30, na página da Protecção Civil dava-se conta de que existiam sete incêndios activos, que estavam a ser combatidos por 246 operacionais.

