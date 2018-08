António Costa recorda vítimas dos atentados em Barcelona e pede UE mais unida

O primeiro-ministro português, António Costa, recordou esta sexta-feira as vítimas dos atentados perpetrados há um ano em Barcelona, Espanha, entre as quais se encontravam duas portuguesas, e pediu uma União Europeia mais unida para combater o terrorismo.

Numa mensagem no Twitter, o chefe do executivo português escreve "um ano depois, também não esquecemos #Barcelona e recordamos as nossas compatriotas, Maria Correia e Maria de Lurdes Ribeiro e os demais desaparecidos e feridos naquele cruel acto de terror".

António Costa manifesta solidariedade a "Espanha e às famílias das vítimas" dos atentados de Las Ramblas e de Cambrils (Tarragona), em 17 de Agosto de 2017, e que fizeram 16 mortos e 120 feridos.

"Como em todos os grandes desafios actuais, precisamos de uma União Europeia mais unida e solidária para combater o terrorismo", defende ainda o primeiro-ministro português.

Os reis de Espanha, que presidem às cerimónias em memória das vítimas dos atentados de há um ano, chegaram esta manhã à Praça da Catalunha, Barcelona, acompanhados pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e por Teresa Cunillera, do governo autónomo catalão.

Paralelamente às cerimónias registam-se os protestos de independentistas catalães que colocaram faixas de protesto pela presença do rei Filipe VI em Barcelona.

