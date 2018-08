Era tão fácil, não era? No recreio, um olhar e um sorriso faziam automaticamente disparar a questão: "Queres ser meu amigo?". A resposta, já se sabia, só poderia ser uma — será possível recusar um convite destes?

Dizem as estatísticas que mais de metade dos adultos do Reino Unido sentem que já não fazem um novo amigo há muito tempo. Existem 1,2 milhões de idosos "cronicamente sós" no país. A pensar nisso, a Campaign to End Loneliness, iniciativa inglesa que junta várias organizações regionais e nacionais para combater a solidão, juntou-se à agência BMB para mostrar que, às tantas, todos temos algo a aprender com o modo de socialização dos mais pequenos.

Para este vídeo da acção Be More Us, que já soma milhares de visualizações nas várias redes sociais, crianças de seis anos, acompanhadas por adultos, foram a um café meter conversa com pessoas que estavam sozinhas. O que as câmaras escondidas captaram diz tudo. As perguntas são tão deliciosas, quanto desconcertantes. "Quanto dinheiro tem?", pergunta uma menina. "Porque é que o seu cabelo é branco?", inquire outra. Afinal, não é assim tão difícil fazer novos amigos.