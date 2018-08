Saber qual é a sensação de pisar solo puramente contaminado por ódio e terror, onde diariamente são ceifadas milhares de vidas, ainda está longe de ser uma realidade, pelo menos para alguns. Mas não para a jornalista do The New York Times, Rukmini Callimachi, especialista em assuntos relacionados com o Daesh. Aquando do fim do "califado" em Mossul, no Iraque, a repórter pôs-se a caminho da cidade que esteve ocupada pelo ISIS. O objectivo? Obter resposta a algumas questões, inclusive, e talvez a mais importante: “Quem são eles?".

O resultado está em Caliphate, podcast com dez capítulos, onde os mais curiosos podem acompanhar o trajecto da jornalista, enquanto são descritos os cenários por onde passa. Callimachi aborda também sobre os processos de recrutamento do Estado Islâmico, mantendo várias conversas com um ex-jihadista, a viver no Canadá.

O programa, lançado neste ano, pauta pela sua qualidade, que se traduz num som cuidado, com boa edição, e num guião bem estruturado, sempre com a preocupação de retratar da melhor forma o que os olhos da jornalista vêem.

A minha recomendação vai para o primeiro capítulo do podcast: The Reporter.

