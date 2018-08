A série Mariposas Revueltas, do fotógrafo de Bilbau Alvaro Arroyo, traça o retrato do universo imaginário das irmãs Nora e Nahia, respectivamente com cinco e dez anos. “Num domingo de manhã aproximei-me da sala de estar e encontrei-as estendidas sobre uma almofada conversando entre si, como se estivessem dentro de um conto”, conta o espanhol na memória descritiva do projecto. Na noite anterior, recorda o fotógrafo, deparara-se com Nora a folhear um famoso livro sobre “um coelho branco que corria atrás de um relógio com pernas”. Sem interromper o momento das irmãs, Alvaro fez a primeira fotografia — a primeira de muitas que se seguiriam sobre o mundo interior de Nora e Nahia, um país das maravilhas recheado de cor-de-rosa, varinhas de condão e bolas de sabão.