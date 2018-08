A primeira vez que a fotógrafa norte-americana Alicia Ward viu Jim foi numa edição da Islands Magazine, em 2010. Por partilharem a paixão pelo oceano, Alicia decidiu contactar o biólogo; após um mês de troca de correspondência, os dois encontraram-se em Oahu, ilha do Havai, onde cinco anos mais tarde acabariam por dar o nó e estabelecer residência. Esta história não seria relevante se não estivesse na base da criação do seu projecto conjunto de fotografia subaquática, SeeThroughSea, que tem como objectivo a divulgação do universo subaquático da região e a preservação de espécies de cetáceos em perigo de extinção. Vale a pena mergulhar de cabeça na sua conta de Instagram.