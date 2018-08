O sol não deixou Paredes de Coura e a temperatura continua elevada nos dois palcos. Banhos no rio, com banda sonora quase contínua, a festa prossegue até sábado, dia em que tocam os esperados Arcade Fire, que regressam ao sítio onde foram felizes e que lhes serviu de entrada em Portugal. Na sexta-feira, terceiro dia, ao início da tarde tocaram Lucy Dacus e Kevin Morby, no palco principal, e Imarhan, no palco secundário, que deram um concerto secreto numa pedreira de Paredes de Coura.