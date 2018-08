Sporting começa com Marítimo a defesa do título na Taça da Liga

O Sporting, detentor do troféu, vai defrontar o Marítimo na 1.ª jornada do Grupo D da terceira fase da Taça da Liga, ditou o sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da LPFP, no Porto.

Foto

PUB

Os "leões" vão ainda jogar com o Feirense e o Estoril Praia, que foi despromovido à II Liga na temporada passada.

PUB

O FC Porto, campeão português de futebol, ficou integrado no Grupo C, juntamente com Desportivo de Chaves, Belenenses e Varzim (II Liga).

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Recordista de triunfos na Taça da Liga, o Benfica vai jogar com o Rio Ave, o Desportivo das Aves e o secundário Paços de Ferreira no Grupo A, enquanto o Sporting de Braga está no Grupo B, com Tondela, Vitória de Setúbal, finalista na última temporada, e Nacional.

A final four da competição vai disputar-se em Janeiro, em Braga, com o vencedor do Grupo A a defrontar o do C na primeira meia-final, enquanto o primeiro da "poule" B a jogar com o vencedor da D.

Foto

PUB