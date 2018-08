Rui Vitória antecipa Boavista a "dificultar a vida" ao Benfica

O treinador do Benfica, Rui Vitória, afirmou nesta sexta-feira que "não vale a pena lamentar" o calendário apertado dos "encarnados" em Agosto e antecipou dificuldades na visita ao Boavista, no encontro da 2.ª jornada da I Liga de futebol.

"Vamos fazer tudo para ganhar e importa ganhar em qualquer momento, seja no primeiro minuto ou no último. Gostávamos de ter mais tempo entre jogos, mas vai ser assim até dia 2 de Setembro [o Benfica inicia já na terça-feira o play-off da Champions, diante do PAOK]. Não vale a pena estar a lamentar. Importa preparar a equipa e mentalizar os jogadores", afirmou, em conferência de imprensa.

De resto, o técnico voltou a manifestar a ideia de que prefere "jogar ao invés de treinar", abordando, posteriormente, as qualidades de um Boavista que "vai dificultar a vida" ao Benfica. "É uma equipa de qualidade, que se bate bem, defensivamente bem organizada e com jogadores com experiência, como o Fábio Espinho e o David Simão. O Boavista vai querer ganhar no seu reduto, mas vamos pôr o nosso futebol em campo e vamos ao Bessa para ganhar", salientou.

Apesar de não ter Castillo e Jonas à disposição, ambos devido a lesão, Rui Vitória lembrou que tem outros argumentos ofensivos para a deslocação ao Porto: "Os avançados à disposição são Seferovic, Ferreyra, João Félix, Rafa, Zivkovic, Salvio, Cervi, Pizzi, Alfa Semedo, Grimaldo, André Almeida. Temos vários jogadores que já fizeram golos."

Em destaque tem estado um dos mais jovens do plantel, Gedson Fernandes, que voltou a merecer elogios por parte do treinador. Rui Vitória aproveitou mesmo a ocasião para destacar a estratégia do clube e equipa técnica no que diz respeito à aposta em jogadores da formação.

"No Benfica parece que se tornou fácil o aparecimento de jogadores. Isto não é estalar os dedos e já está. Há jogadores de qualidade na formação em todos os clubes de todo o mundo. No Benfica houve sempre jogadores de qualidade. Amanhã (sábado), por exemplo, vamos defrontar um jogador que era um craque da formação do Benfica, o David Simão", começou por dizer.

Rui Vitória continuou a explanar as suas ideias sobre o tema e foi peremptório: "O que faz a diferença é a porta aberta na equipa principal, seja no Benfica ou noutro lado qualquer, mas também o que é transmitido pelos treinadores, pelas pessoas que estão à volta e pelos colegas, de que o futebol dos meninos é diferente do futebol dos adultos. O Gedson apreendeu isso rapidamente."



