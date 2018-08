Desp. Aves e Tondela ainda à procura da primeira vitória

A 2.ª jornada do principal campeonato de futebol português começou com um empate. Na Vila das Aves, o Desportivo-Tondela terminou com um 2-2 no marcador, o que significa que as duas equipas continuam igualadas na classificação, agora com um ponto cada.

Depois das derrotas na jornada inaugural (diante de Belenenses e V. Setúbal), as duas equipas partiram em busca do triunfo. Entrou melhor o Tondela, que marcou logo aos 3' por Juan Delgado, mas a vantagem só durou dez minutos: Derley, de cabeça e na sequência de um livre indirecto, empatou o encontro.

O marcador só voltou a funcionar no segundo tempo, com Nildo a dar a volta aos acontecimentos numa transição ofensiva rápida, após uma desmarcação de calcanhar de Derley.

Mas o Tondela ainda foi a tempo de responder, a partir do banco. Pepa lançou o colombiano Sabbag para o lugar de Arango e o reforço dos beirões estabeleceu o 2-2 final, aos 74'.

Na próxima jornada, o Tondela recebe o Rio Ave, enquanto o Desp. Aves se desloca ao reduto do Sp. Braga.

