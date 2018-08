Bruno de Carvalho reclama de novo a presidência do Sporting

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, apresentou-se nesta sexta-feira em Alvalade para entregar uma providência cautelar que alegadamente anulará os efeitos da Assembleia Geral que resultou na sua destituição.

O PÚBLICO tentou apurar, junto do tribunal, qual o teor do documento em causa, mas a informação foi rejeitada ao abrigo da confidencialidade das providências cautelares.

Bruno de Carvalho foi impedido pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, de se candidatar à presidência do clube, nas eleições do dia 8 de Setembro.

Esta diligência poderá abrir uma nova perspectiva e uma nova frente de batalha, depois da destituição decretada por maioria dos sócios na concorrida AG que decorreu no Altice Arena.

