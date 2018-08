A calma dos Fleet Foxes antes da tempestade Jungle em Paredes de Coura

No segundo dia da 26.ª edição do Vodafone Paredes de Coura, quando os Fleet Foxes se despediram do palco principal, após uma actuação imersiva que encheu as medidas aos que encontram refúgio no indie/folk contemplativo que fazem, parecia poder dar-se a noite por encerrada. Na verdade, se já tivesse chegado a hora de fechar o palco grande ninguém sairia defraudado.

Mas era cedo para o fazer. Ainda a recuperar de uma actuação que exige alguma reflexão pós-concerto, o público tentou furar outra vez pelo caminho mais curto até ao sítio onde os próximos artistas iam assentar arraiais. Talvez já adivinhasse o que aí vinha: a tempestade funk/soul dos Jungle deixou marcas.

PUB

Não teríamos aguentado esta tempestade sem que a calma anterior dos Fleet Foxes nos tivesse preparado para ela. O soul/funk dos londrinos é poderoso e teve força suficiente para se espalhar por todo o anfiteatro, onde uma hora mais tarde se recolhiam os despojos da actuação que mais consenso e mais gente reuniu nesta primeira metade do festival, que prossegue até à madrugada de domingo em direcção ao anunciado clímax dos Arcade Fire. Em dia triste para o mundo da soul e da música em geral, que perdeu Aretha Franklin, os Jungle prestaram-lhe homenagem e lembraram a sua influência no género particular em que se movem e noutros ainda.

PUB

O segundo dia do festival também ficou marcado pelos regressos dos portugueses X-Wife e Legendary Tigerman e pelas actuações dos norte-americanos The Mystery Lights, dos britânicos Shame e dos Japanese Breakfast.

PUB