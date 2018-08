Scarlett Johansson à frente da lista de actrizes mais bem pagas

No ano em que Vingadores: Guerra do Infinito chegou aos cinemas, Scarlett Johansson — que faz o papel de Black Widow — foi a actriz mais bem paga, de acordo com a Forbes. A revista estima que Johansson tenha ganho 40,5 milhões de dólares (35,6 milhões de euros) entre Junho de 2017 e 2018. No ano passado, foi Emma Stone quem ficou no pódio.

No segundo lugar da lista anual vem Angelina Jolie (com 28 milhões de euros, cerca de 24,6 milhões de euros), que está neste momento a filmar Maléfica 2, seguida de Jennifer Aniston (com 19,5 milhões de euros, aproximadamente 17,1 milhões de euros), que de acordo com a publicação terá ganho grande parte dos seus rendimentos através de campanhas da companhia aérea Emirates, da Smartwater e da Aveeno.

Ao todo, a Forbes calcula que as dez actrizes mais bem pagas de Hollywood tenham ganho um total de 186 milhões de dólares (163, 4 milhões de euros) no último ano — uma subida face a 2017, em que o valor era 172,5 milhões de dólares (151,6 milhões de euros). Na fotogaleria, em cima, mostramos-lhe a lista completa.

