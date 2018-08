O que é imoral não pode estar certo

Há poucos dias, o Bloco de Esquerda apresentou um projecto de lei para alterar o regime jurídico da arbitragem tributária e acabar com a possibilidade de magistrados jubilados suspenderem temporariamente essa condição para exercerem funções de árbitros. Política partidária à parte (que não me interessa), esta iniciativa é absolutamente louvável e merecedora de aplauso.

A privatização da justiça tributária e administrativa é uma história com muitos pormenores mal contados que um dia alguém há-de ver com atenção.

PUB

Porque desinvestiu o Estado nos tribunais administrativos e fiscais e entregou a resolução de parte significativa dos processos em que é interessado à arbitragem? Porque deu o ministério das finanças a uma entidade privada o exclusivo da arbitragem tributária nos processos até 10 milhões de euros? Porque se vinculou o ministério da justiça (e outros serviços do Estado) a aceitar que essa mesma entidade resolva os seus conflitos administrativos até 150 milhões de euros? É eticamente correcto que o Secretário de Estado que autorizou a criação desse centro de arbitragem privado figure hoje na sua lista de árbitros, como jurista? É adequado que vogais de designação política do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais sejam simultaneamente árbitros tributários e administrativos? É racional o Estado pagar num só processo dezenas de milhares de euros a árbitros, quando tem juízes nos tribunais a resolver 15 processos por mês cada um, com salários 20 ou 30 vezes inferiores? Num país a sério, estas questões não passavam sem uma verificação cuidada. Ia-se ver quem decidiu, quanto se paga a mais e quem ganha com isso.

PUB

Mas as histórias mal explicadas da arbitragem tributária não acabam aqui. Há outra que suscita a maior perplexidade. Vamos ver.

Os magistrados jubilados têm desde 1985 um regime de aposentação especial mais favorável, que se explica por três razões. Primeiro, porque são a única carreira pública com um regime de exclusividade remuneratória absoluta e vitalícia. Segundo, porque podem regressar a funções efectivas e se mantêm vinculados aos deveres estatutários que limitam o exercício dos direitos individuais e à tutela disciplinar dos Conselhos. Terceiro, porque a percepção social sobre a imparcialidade da justiça seria seriamente prejudicada com a suspeição de ver magistrados irem desempenhar funções em entidades privadas no fim da carreira.

Porém, mal, em 1994, a lei foi alterada e houve muitas pessoas que entraram na carreira e foram magistradas durante um ou dois anos, que depois fizeram toda a sua vida profissional na advocacia ou noutras funções e regressaram à magistratura a um ano da idade da reforma para se jubilarem. Esta possibilidade era imoral e foi muito bem abolida em 2011.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Só que, surpreendentemente, sem qualquer discussão pública, apenas um ano depois, numa alteração ao Orçamento de Estado de 2012, foi aditada ao regime jurídico da arbitragem tributária uma norma que passou a permitir aos magistrados jubilados a suspensão dessa condição, por períodos renováveis de um ano. Quer dizer, um magistrado, que no fim da carreira beneficia, justamente, de um regime especial de jubilação, que supõe a exclusividade, pode agora suspender essa condição para ir ganhar umas dezenas de milhares de euros em arbitragens e regressar mais tarde ao regime especial.

Esta situação passou despercebida mas é inaceitável. Não faço a mínima ideia de onde veio esta ideia em 2012 nem quem possa ter beneficiado dela. O que sei é que é ostensivamente imoral. Não digo ilegal, digo imoral. E não é por meia dúzia de magistrados se poderem aproveitar disto que deixa de ser imoral. Pelo contrário. Nas funções que agora desempenho, não me tenho cansado de dizer isto em todo o lado e de pedir que se acabe com esta vergonha rapidamente.

E como aquilo que é imoral não pode estar certo, fez muito bem o Bloco de Esquerda em apresentar esta proposta. Se vivêssemos num país que se levasse mais a sério, havia um sobressalto cívico e íamos ficar todos muito atentos a ver quem vota a favor e quem vai sair da sombra para defender uma coisa que não tem defesa nem ponta por onde se lhe pegue.

PUB