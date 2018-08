A suspeita de que um drone teria entrado no espaço aéreo restrito do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, ditou temporariamente a suspensão das operações durante a tarde desta quinta-feira. Durante 40 minutos, nenhum avião aterrou ou descolou do aeroporto portuense.

O alerta foi dado por “um comandante de voo que tinha acabado de descolar do Porto”, que relatou ter avistado “um drone, a 5 mil pés de altitude [cerca de 1,5 km]”, explicou fonte da NAV Portugal, entidade responsável pela gestão do tráfego aéreo, ao Jornal de Notícias.

O protocolo de resposta a este tipo de situação foi accionado de imediato e “as autoridades suspenderam as operações” para procurar “avistar o drone, sem sucesso”. O encerramento da pista entre as 14h10 e as 14h50 levou ao desvio de um voo da Turkish Airlines, que acabou por aterrar em Lisboa.

Em 2017, uma situação semelhante ocorreu na capital: a presença de um drone nas proximidades do aeroporto de Lisboa obrigou dois voos a abortarem a aterragem, tendo um deles divergido para o Porto. As operações estiveram suspensas por apenas 12 minutos, mas foi o suficiente para atrasar a aterragem de outros cinco voos.

Desde a entrada em vigor do regulamento sobre drones, a 13 de Janeiro de 2017, e até ao final desse ano, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) registou 37 incidentes com drones nas proximidades dos aeroportos. Desconhecem-se números relativos a 2018.

