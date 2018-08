Trabalhar na função pública além dos 70 anos é "retrocesso social", diz PCP

Os comunistas consideram que a possibilidade de prolongar o trabalho na Administração Pública além dos 70 anos é um autêntico "retrocesso social". Em comunicado, reagindo à notícia avançada pelo PÚBLICO sobre a alteração à lei do trabalho em funções públicas que o Governo está a preparar para acabar com a reforma obrigatória no Estado quando o trabalhador atinge os 70 anos de idade, o PCP contrapõe que o que se devia estar a estudar era restabelecer o princípio geral do direito à reforma sem penalizações aos 65 anos, assim como a “garantia do acesso à reforma sem penalizações para os trabalhadores com pelo menos 40 anos de descontos”.

A recomendação de acabar com esta obrigação partiu de um projecto de resolução do CDS-PP, aprovado por PSD e PS em Outubro de 2016 no Parlamento. Mas a ideia estava já incluída no programa eleitoral da coligação PSD/CDS Portugal à Frente, num capítulo dedicado ao envelhecimento activo.

O PCP realça que prolongar “artificialmente” a idade de trabalho será um factor de “não renovação e de não rejuvenescimento dos efectivos” da Administração Pública. O partido admite, porém, excepções à regra da idade limite, por exemplo, por razões de “formação, capacitação ou experiência” que “recomendem ou justifiquem o aproveitamento” de alguns trabalhadores. Mas esses são casos que devem ser objecto de “avaliação específica” e não podem servir de “pretexto” para que qualquer entidade pública prolongue a carreira profissional dos trabalhadores.

O partido vinca que os “avanços e progressos tecnológicos e produtivos” devem traduzir-se em “benefícios” para os trabalhadores “após uma vida de trabalho”, mas não é isso que o Governo pretende fazer ao alterar o regime que obriga à reforma os funcionários públicos quando perfazem 70 anos. Esta aposentação compulsiva está prevista na lei geral do trabalho em funções públicas e só em casos excepcionais, e mediante despacho do Governo, os trabalhadores podem manter-se em funções. Já os trabalhadores do privado não têm qualquer restrição.

Falando no Parlamento, o deputado do CDS-PP Filipe Anacoreta Correia puxou para o partido os louros por esta ideia, já que em Outubro de 2016 os deputados do PSD e do PS aprovaram um projecto de resolução proposto pelos centristas que recomendava ao Governo que equiparasse ao sector público o regime do sector privado, em que é permitido, a quem pretender, continuar a trabalhar depois dos 70 anos. Bloco, PCP e PEV votaram contra, o PAN absteve-se.

"O Governo, passados dois anos, vem afirmar e reconhecer que está a ponderar aquilo que o CDS propôs (...) há dois anos. Significa que vem tarde, mas, apesar de tudo, significa um passo importante no debate político e no reconhecimento de que há propostas, nomeadamente do CDS, que são de considerar", congratulou-se o deputado democrata-cristão citado pela Lusa. Anacoreta Correia defendeu não ser "justo" nem "razoável" que alguém a quem a sua "equipa e a sua hierarquia reconhecem que tem um contributo importante" para o serviço onde trabalha seja impedido de ali continuar porque perfaz 70 anos.

"Ter 70 anos hoje não é a mesma coisa que ter 70 anos há 20, 30 ou 40 anos. A qualidade de vida que as pessoas têm e a força que sentem é muito diferente. É preciso reconhecer e implementar medidas para o envelhecimento activo", vincou o deputado, acrescentando que esta proposta "contraria" os estigmas sobre os mais velhos. Foi, aliás, inserida num dos pacotes legislativos do CDS sobre envelhecimento activo que esta proposta foi discutida no Parlamento. A maioria dos outros diplomas centristas foi chumbada.

