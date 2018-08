Provedora de Justiça decide pagamento intercalar às vítimas dos incêndios

A Provedora de Justiça decidiu avançar com um pagamento intercalar às vítimas dos incêndios de Junho e de Outubro do ano passado que, após avaliação clínica, receberam a qualificação de “feridos graves” do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF). A informação foi dada nesta quinta-feira através de uma nota enviada pelo gabinete da provedora. O valor das indemnizações que serão atribuídas nesta primeira fase ronda os dois milhões de euros

A Provedora de Justiça defende o procedimento, explicando que esta é a opção que “melhor concilia o desejo de minimizar o dano sempre acrescido por qualquer demora” dado o “elevado número de requerimentos, da complexidade da avaliação de cada caso”. O organismo acredita que esta é uma forma de “garantir um tratamento adequado, justo e equitativo”.

No total, a Provedoria da Justiça recebeu 195 requerimentos de indemnização por ferimentos graves. Destes, foram admitidos 188. Até agora, foram já enviados para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 163 processos e destes 139 avaliações encontram-se concluídas. Para já existem pelo menos 61 casos que receberam a qualificação de “ferido grave”.

PUB

PUB

O montante que irá ser adiantado a cada ferido grave corresponde ao resultado da avaliação clínica em três parâmetros: “dano biológico, dor e dano estético”.

“Quando o parecer do INMLCF é negativo, isso significa que os danos não permitem qualificar a situação como ‘ferimento grave’ à luz dos critérios definidos pelo Conselho, pelo que não será possível indemnizar estes feridos”, informa o comunicado enviado pela Provedoria de Justiça.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não obstante, esclarece a nota, tal não significa “que os danos sejam irrelevantes ou menos dignos de compensação”. Nestes casos “está estabelecido um outro mecanismo extrajudicial, igualmente gratuito, centrado na Comissão de Avaliação dos Pedidos de Indemnização (CPAPI), a funcionar junto da Secretária-geral do Ministério da Justiça”, ressalva o documento.

Além disso, em qualquer dos casos, as vítimas podem sempre reclamar uma acção indemnizatória contra o Estado. “Nesse cenário, será adequada a consulta de um advogado; caso o ferido não tenha recursos económicos para o fazer, poderá requerer à Segurança Social a concessão de protecção jurídica”, conclui a nota da Provedora.

Pelo menos 115 pessoas morreram e mais de 350 ficaram feridas nos incêndios florestais que deflagraram em 2017. Além de 65 mortos nos incêndios que deflagraram na zona de Pedrógão Grande, em 17 de Junho (a contabilização oficial assinala 64 vítimas mortais, mas uma pessoa morreu atropelada na sequência do fogo), e dos 45 mortos nos fogos da região Centro de 15 de Outubro, há registo de mais cinco vítimas mortais noutros incêndios.

PUB