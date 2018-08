António Costa preocupado com aumento do risco no interior norte do país

O primeiro-ministro manifestou-se nesta quinta-feira preocupado com as previsões meteorológicas que indiciam um aumento do risco de incêndio a partir de sexta-feira, o que poderá levar a que seja accionado o alerta vermelho para os distritos do interior norte.

"As previsões podem implicar que a partir de amanhã [sexta-feira] o Ministério da Administração Interna venha a declarar um risco de alerta vermelho, o que tem consequências com um conjunto de proibições", disse aos jornalistas António Costa, no final da reunião semanal com o Presidente da República, que esta tarde decorreu em Sagres, no Algarve.

PUB

De acordo com António Costa, "é importante que todos fiquem cientes desse risco para evitar comportamentos que são comportamentos perigosos".

PUB

PUB