Meia centena de pessoas foram encontradas na manhã de quarta-feira com sintoma de overdose num jardim do centro da cidade de New Haven, estado norte-americano do Connecticut, perto da Universidade de Yale. Para além destas vítimas, e desde a noite de terça-feira, outras 20 pessoas foram hospitalizadas com os mesmos sintomas. Não há mortes a registar, mas há duas pessoas internadas em estado grave.

As autoridades norte-americanas afirmam que as vítimas consumiram a droga K2, um canabinóide sintético que é vendido como substituo da marijuana. Análises conduzidas pela agência anti-droga norte-americana, a DEA, indicam um elevado grau de pureza do composto sob suspeita, apesar de uma médica do serviço de urgências do Hospital de Yale, Kathryn Hawk, admitir que se poderá estar perante perante uma mistura entre K2 e fentanil, um opiáceo sintético que é 30 a 50 vezes mais potente do que a heroína, como explica a emissora britânica BBC.

A vaga de overdoses começou na noite de terça-feira e prolongou-se pelo menos até às 22h de quarta. Os serviços de emergência de New Haven responderam a pelo menos 76 episódios de overdose, com 72 pessoas hospitalizadas e outras quatro a recusaram auxílio médico, conta a filial da NBC no Connecticut. Algumas das vítimas deram entrada no hospital duas e três vezes, com os sintomas de overdose a regressarem após receberem alta.

Perda de consciência, vómitos, alucinações, pressão arterial alta e dificuldades respiratórias foram alguns dos sintomas identificados em dezenas de pessoas na via pública. No primeiro auxílio, os socorristas recorreram ao Naloxone, um medicamento utilizado em casos de overdose. No entanto, a dose habitualmente administrada não se revelou suficiente e as vítimas tiveram de receber doses mais elevadas no hospital.

Segundo a imprensa local, pelos menos três pessoas foram detidas esta semana por suspeitas de ligação ao caso, mas as autoridades não confirmam oficialmente a relação entre estas diligências e a investigação agora em curso.

Dannel Malloy, governador do Connecticut, considera que a vaga de overdoses ilustra a "ameaça muito real e grave" relacionada com as drogas que o estado e o país enfrentam. De acordo com um relatório preliminar do Centro de Controlo de Doenças dos EUA, em 2017 morreram 72 mil norte-americanos devido ao abuso de narcóticos — um valor recorde.

O consumo de drogas já é responsável por mais mortes nos EUA do que o HIV, acidentes rodoviários e armas de fogo. A epidemia do uso abusivo de fentanil, um opiáceo analgésico altamente tóxico, fez duplicar o número total de overdoses entre 2015 e 2016, mantendo-se em crescimento desde então.

