Vodafone Paredes de Coura: Foi assim a primeira noite

Este Domingo, as portas da Praia Fluvial do Taboão abriram-se à música. A noite inaugural da 26.ª edição do Vodafone Paredes de Coura contou com alguns nomes como Linda Martini, Conan Osiris, The Blaze, Marlon Williams e King Gizzard & Lizard Wizard. Esta nova edição, mantendo a habitual linha musical nas escolhas do cartaz, apresenta novidades sobretudo a nível do espaço, com novas áreas de restauração e de veraneio para os festivaleiros.

Este foi o primeiro de quatro dias de festival, que vai durar até ao próximo Sábado, quando os Arcade Fire subirem ao palco para encerrarem mais uma edição do Vodafone Paredes de Coura.