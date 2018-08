Concessionária da ponte Morandi perde mais de 20% em bolsa

O grupo italiano Atlantia, que controla a Autostrade per l'italia, empresa gestora e responsável pela manutenção da ponte Morandi, que desabou parcialmente esta terça-feira, está a desvalorizar 21,75%, para 18,46 euros na sessão desta quinta-feira.

Na terça-feira, recorde-se, a companhia já tinha perdido mais de 10% durante a sessão, após ser conhecido o desastre que vitimou mais de três dezenas de pessoas em Génova, levando o regulador da bolsa italiana a suspender a negociação na reacção do mercado à queda da infra-estrutura, ocorrida cerca das 12h. Após ser retomada a negociação na terça, os títulos da Atlantia encerraram a sessão a desvalorizar 5,4%, nos 23,54 euros.

No final de 2017 a capitalização bolsista era de 21,7 mil milhões de euros. Na terça-feira a “holding” encerrou a valer 20,55 mil milhões de euros. Hoje, o valor que o mercado lhe atribui é de 19,44 mil milhões - menos 2,26 mil milhões de euros do que no final do ano passado.

Governo quer retirar concessão

A Atlantia, companhia dispersa na praça de Milão e detida em 30,35% pela Edizione Srl, “holding” da família Benetton, é dona de 88% da Autostrade per l'italia, concessionária rodoviária de 3000 quilómetros de auto-estrada em Itália e gestora e responsável pela manutenção da ponte Morandi.

No Governo de Roma, a vontade é de rescindir rapidamente com a concessionária. Luigi di Maio, vice-primeiro ministro, foi rápido em apontar culpados, 24 horas após a queda da infra-estrutura: “Os responsáveis têm um nome e um sobrenome: Autostrade per L’Italia”.

Mas Luigi Di Maio criticou directamente um accionista em particular: “os Benetton não pagaram a minha campanha [eleitoral], estou livre para rescindir os contratos” com a concessionária rodoviária. E ameaçou com uma multa de 150 milhões de euros.

“O problema”, afirmou Di Maio na quarta-feira, é que “quando pagamos uma portagem pensamos que o dinheiro é reinvestido em manutenção”. Mas, em vez disso, acrescentou, “aqui as pontes caem”.

Defendendo que a “Autostrade então tem sua sede em Luxemburgo”, o que na prática é acusá-la de ir para um destino fiscalmente mais vantajoso para a empresa e não pagar tantos impostos em Itália, Di Maio avançou desde logo com o valor de 150 milhões para a potencial multa à Autostrade, cessão de contrato e perda de licença como concessionária rodoviária.

Citada pela Bloomberg, fonte oficial do ministério dos Transportes italiano avançou que o Governo de Roma poderá iniciar já esta semana o processo de revogar a licença de concessionária e operadora de auto-estradas à Autostrade. As restrições, adiantou a mesma fonte, podem contudo abranger apenas a área onde ocorreu o acidente em Génova – o Viaduto Polcevera na auto-estrada A10.

E, caso a subsidiária da Atlantia cumpra com o seu empenho de reconstruir a ponte e terminar os restantes acessos no prazo de cinco meses, a Autostrade até poderá manter a licença, notou o mesmo responsável do ministério dos Transportes à Bloomberg, que pediu para não ser identificado.

Concessionária recorda que causas estão por apurar

Contudo, em reacção as declarações governamentais - de iniciar o processo de pôr fim à concessão da Autostrade -, a gestão da Atlantia veio afirmar ao mercado que “o anúncio foi publicamente comunicado sem mencionar aviso específico de incumprimento e sem qualquer confirmação das causas materiais do acidente”.

Em comunicado emitido esta quinta-feira, 16 de Agosto, a administração da “holding” adianta que “continua a apoiar a Autostrade per l’Italia no seu diálogo com as instituições governamentais neste momento delicado, também com o propósito os interesses dos accionistas e obrigacionistas, através de uma informação correcta e atempada ao mercado”.

Porque, frisa, o anúncio desta ordem de grandeza – no fundo alterando o que é o negócio principal da Autostrade e, logo, alterando significativamente os activos da Atlantia – “poderá ter impactos nos accionistas e obrigacionistas” da companhia.

No caso de uma cessação antecipada ou revogação da concessão, adianta ainda a Atlantia na comunicação emitida esta quinta-feira, e “segundo as regras do próprio acordo de concessão”, é devida à concessionária “o pagamento de uma indemnização equivalente ao valor residual da concessão, líquida de quaisquer penalizações”, caso seja aplicável.

Segundo o relatório e contas de 2017 da Autostrade per l'italia, a empresa tem origem em 1950, altura em que foi criada a Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA. Quando em 1999, momento em que era já uma concessionária rodoviária de âmbito nacional em Itália, a Autostrade foi privatizada, a entidade Istituto per la Ricostruzione Industriale foi substituída por “um grupo estável de accionistas hoje liderado pela Edizione Srl”, uma “companhia controlada pela família Benetton”.

Hoje, a Atlantia é detida em 30,35% pela “holding” da família Benetton e tem 45,46% disperso no mercado de capitais. Tem presença internacional, com a concessão e gestão de “5000 quilómetros de auto-estradas em Itália, Brasil, Chile, Índia e Polónia” e “cinco aeroportos na Europa”, “dois em Roma e três na Côte d’Azur”.

A espanhola Abertis (que foi accionista da portuguesa Brisa até 2012) foi a última compra da Atlantia, em aliança com o grupo de construção espanhol ACS, por 18 mil milhões de euros. Por contágio, a ACS estava hoje a perder 1,35% (para 34,97 euros), na praça de Madrid.

Segundo a informação disponível no site oficial, a Atlantia fechou o ano de 2017 com receitas consolidadas de “quase seis mil milhões de euros e um EBITDA [resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização] de perto de 3,7 mil milhões de euros.

