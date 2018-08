Paulo Bento vai treinar a Coreia do Sul para o Mundial 2022

Paulo Bento vai ser o próximo seleccionador da Coreia do Sul. A notícia é avançada pela agência Yonhap, citada pela Reuters, nesta quinta-feira. O treinador português irá suceder a Shin Tae-yong e deverá começar a preparar a equipa sul-coreana para o Mundial de 2022.

Paulo Bento tem 49 anos e começou e terminou a sua carreira de futebolista no Sporting. O ex-médio e internacional português esteve na equipa dos "leões" cinco épocas, conquistando duas Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido Oliveira. Passou ainda pelo Benfica, Oviedo, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Futebol Benfica e Palmelense

Foi seleccionador nacional em 2010. Enquanto técnico principal, levou a equipa nacional às meias-finais do Euro 2012 e à fase de grupo do Mundial 2014, saindo em 11 de Setembro de 2014, após a derrota com a Albânia (1-0), na qualificação para o Euro 2016.

O técnico passou depois pelo Brasil, com a equipa do Cruzeiro, e pela Grécia com o Olympiakos, clube em que esteve apenas na época de 2016/17.

Esteve até recentemente a dirigir o clube chinês Chongqing Lifan, mas foi também dispensado depois de ter sido eliminado da taça da China e de a sua equipa ter ficado em 12.º lugar na tabela de classificação.

