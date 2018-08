Lencart e “Dani” entre os 32 melhores no Boys Amateur

Debaixo de mau tempo, Pedro Lencart e Daniel da Costa Rodrigues seguiram em frente para a segunda jornada da fasee de match play (por eliminatórias) do The Boys Amateur Championship que decorre no campo de Royal Portrush, na Irlanda do Norte, que corresponde aos 16 avos-de-final, a realizar sexta-feira de manhã.

Eram 252 concorrentes à partidas, os 64 primeiros apuraram-se para o match play e agora os dois atletas portugueses estão já entre os 32 melhores, Pedro Lencart continuando a procurar tornar-se o primeiro a revalidar o título desde J. Lindsay em 1929-1930, “DanI” tentando prolongar o estado de graça na sua estreia com apenas 15 anos.

Nos 32 avos-de-final hoje realizados Pedro Lencart derrotou o inglês James Copper por 2/1 e “Dani” bateu o inglês Enrique Dimayuga por 3/1.

PUB

E os adversários dos portugueses para sexta-feira de manhã nos 16 avos-de-final são o inglês Joseph Pagdin (137.º no ranking mundial amador) para o detentor do título Pedro Lencart (180.º) e o belga Adrien Dumont De Chassard (188.º) para Daniel da Costa Rodrigues que, com 15 anos, já está nos 32 melhores neste Major de Sub-18.

PUB

DECLARAÇÕES DE PEDRO LENCART

“Comecei mal hoje, mas consegui manter a calma e continuar a lutar. Com este tempo e a chuva tudo pode acontecer. Joguei realmente uns últimos nove buracos muito sólidos, com um birdie e um bogey.

“Agarrei-me e tentei ganhar buracos, estava a perder por dois após três buracos e consegui igualar na viragem.

“O tempo estava doido. Chouveu pouco, mas o vento continuou forte o tempo todo.

“Tudo pode acontecer em match play. Mesmo começando mal, podemos ter uma boa série de um, dois ou três buracos e fazer birdies. Mas, debaixo destas condições, até os pares servem para ganhar buracos.”

DECLARAÇÕES DE DANIEL DA COSTA RODRIGUES

“No stroke play foi duro, estava fora do cut e tive de lutar para passar para dentro em condições adversas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Hoje entrei em campo com calma, sabendo que a partir daquele momento os matches poderiam cair para qualquer lado, que poderia não ser o meu, mas mantive-me focado e com muita raça consegui ganhar o match que foi tudo menos fácil.”

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB