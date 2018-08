Ex-campeã olímpica russa de ginástica Elena Shushunova morre aos 49 anos

A ginasta russa Elena Shushunova, medalha de ouro no concurso geral dos Jogos Olímpicos de Seul 1988, morreu subitamente aos 49 anos, comunicou nesta quinta-feira a federação russa da modalidade.

De acordo com a Federação de Ginástica da Rússia, a ex-campeã olímpica "morreu repentinamente esta quinta-feira" e os órgãos de comunicação social locais referem como causa provável complicações na sequência de uma pneumonia.

Em Seul, com 19 anos, Elena Shushunova obteve a máxima classificação no salto de cavalo e nos exercícios de solo (10) e sagrou-se campeã olímpica com uma vantagem de apenas 0,025 pontos sobre a rival romena Daniela Silivas.

Elena Shushunova juntou à medalha de ouro individual a de ouro por equipas, a de prata na trave e a de bronze nas paralelas assimétricas. Ao longo da sua carreira conquistou ainda cinco títulos mundiais.

