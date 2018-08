Derrota por 4-0 na primeira mão, goleada por 8-1 na segunda

É um daqueles resultados que já são uma raridade no futebol actual, especialmente nas competições europeias. O Zenit S. Petersburgo goleou nesta quinta-feira o Dínamo Minsk por 8-1 (sim, 8-1) e apurou-se para o play-off da Liga Europa. Um resultado que se torna ainda mais surpreendente se tivermos em conta que, na primeira mão, os bielorrussos tinham... goleado (4-0).

Leandro Paredes, herói e réu no mesmo jogo, começou por ser o protagonista da tarde. O médio argentino (que é internacional A) inaugurou o marcador aos 22' e o Zenit foi para o intervalo a ganhar. Mas era curto, muito curto o resultado tendo em conta a débacle do jogo de Minsk.

Aos 66', a esperança dos russos reacendeu-se, com o 2-0, da autoria de Christian Noboa, mas o balão ter-se-á esvaziado aos 72', quando Paredes viu o segundo cartão amarelo e deixou o Zenit a jogar com 10 unidades. Só que a reacção dos anfitriões foi categórica: Artem Dzyuba, avançado que brilhou no Mundial 2018, bisou no período de quatro minutos (75' e 79') e igualou a eliminatória.

A decisão foi atirada para o prolongamento, com o Dínamo Minsk a entrar melhor: golo de Yahaya aos 99' e os bielorrussos novamente em vantagem. Dez minutos depois, porém, o Zenit voltou a reagir com um golo de Driussi, antes de, aos 115', Dzyuba chegar ao hat-trick através de uma grande penalidade.

O apuramento estava encaminhado para a equipa orientada por Sergey Semak, mas o último minuto do prolongamento deu mais duas razões para festejar aos adeptos do Zenit. O eslovaco Robert Mak marcou de forma consecutiva, primeiro de grande penalidade, e fechou o encontro com um improvável 8-1.

O próximo obstáculo no caminho dos russos é o Molde, que eliminou o Hibernian com um 3-0 no conjunto da eliminatória.

Legia de fora, Besiktas salva-se aos 90'

Menos feliz foi a estreia de Ricardo Sá Pinto como treinador do Legia Varsóvia. O técnico português tinha herdado uma derrota em casa na primeira mão da eliminatória, diante do Dudelange (1-2), e nesta quinta-feira o tricampeão polaco não conseguiu virar as contas a seu favor.

No Luxemburgo, o Legia esteve a perder por 2-0 e o melhor que conseguiu foi igualar a partida, com dois golos do guineense José Kanté, o último dos quais aos 86' (2-2).

Na Áustria, o Besiktas precisou de mais quatro minutos para resolver a eliminatória a seu favor. Com Pepe a titular e Quaresma lançado no segundo tempo, os turcos tentavam gerir uma magra vantagem de 1-0 obtida em Istambul diante do LASK Linz. A perderem por 2-0, acabou por ser um golo de Álvaro Negredo, aos 90', a salvar a equipa da eliminação.

Entre os portugueses em prova, Daniel Carriço viu o Sevilha confirmar na Lituânia a vantagem de um golo (1-0) alcançada frente ao Zalgiris. E os andaluzes reforçaram o favoritismo com estrondo, impondo-se por 0-5 com um "bis" de Nolito e outro de Pablo Sarabia.

Igualmente pacífica foi a chegada do Olympiacos, sob as ordens de Pedro Martins, à próxima fase da prova, graças a um triunfo por 3-1 em casa do Lucerna. Roderick e Podence foram titulares num jogo em que Christodoulopoulos? marcou dois golos, contribuindo para fechar a eliminatória com um expressivo 7-1.

Resultados

Kairat Almaty-Sigma Olomouc: 1-2 (0-2)

Progres Niedercorn-Ufa: 2-2 (1-2)

AEK Larnaca-Sturm Graz: 5-0 (2-0)

HJK-Olimpija Ljubljana: 1-4 (0-3)

Universitatea Craiova-RB Leipzig: 1-1 (1-3)

Copenhaga-CSKA Sófia: 2-1 (2-1)

APOEL-Hapoel Beer Sheva: 3-1 (2-2)

Cluj-Alashkert: 5-0 (2-0)

Midtjylland-TNS: 3-1 (2-0)

Kukesi-Torpedo Kutaisi:? 2-0 (2-5)

Molde-Hibernian: 3-0 (0-0)

Suduva-FK Spartaks: 0-0 (1-0)

Zalgiris Vilnius-Sevilha: 0-5 (0-1)

Zenit St. Petersburgo-Dínamo Minsk: 8-1 (0-4)

Lucerna-Olympiacos: 1-3 (0-4)

Maccabi Telavive-Pyunik: 2-1 (0-0)

Dínamo Brest-Apollon Limassol:? 1-0 (0-4)

LASK-Besiktas: 2-1 (0-1)

Atalanta-Hapoel Haifa: 2-0 (4-1)

Basileia-Vitesse: 1-0 (1-0)

Brondby-Spartak Subotica: 2-1 (2-0)

Dudelange-Legia Varsóvia: 2-2 (2-1)

Zrinjski Mostar-Ludogorets: 1-1 (0-1)

Lech Poznan-Genk: 1-2 (0-2)

Maribor-Rangers: 0-0 (1-3)

