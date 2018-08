Arturo Álvarez confirmado como treinador do Benfica

Foi oficializado nesta quinta-feira o novo treinador de basquetebol do Benfica. O espanhol Arturo Álvarez, de 41 anos, chega à Luz para substituir José Ricardo e tentar recolocar os "encarnados" na rota dos títulos.

“Estou muito feliz por assinar por um dos melhores e mais prestigiantes clubes do mundo. Irei contribuir com todo o meu trabalho e a minha experiência para tentar devolver com títulos a confiança que este grande clube depositou em mim”, afirmou o novo treinador, em declarações ao site das "águias".

Eleito o treinador revelação da edição 2017-18 da LEB Oro, ao atingir com o CB Prat as meias-finais do play-off, Álvarez treinou também os escalões de formação das selecções e também trabalhou como seleccionador no Paraguai, de 2010 a 2012.

O asturiano é formado em Educação Física pela Universidade de Oviedo e detém o estatuto de treinador FIBA desde 2010.

