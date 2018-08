Actor Ethan Peck vai interpretar Spock na televisão

Três anos depois da morte de Leonard Nimoy, o actor a interpretar a emblemática personagem Spock na série original do Star Trek (1966-1969), um novo actor foi escolhido para este icónico papel. É Ethan Peck, actor norte-americano de 32 anos, que vai interpretar Spock na segunda temporada da série televisiva Star Trek: Discovery, com estreia prevista para Janeiro do próximo ano na Netflix, e que se passa dez anos antes dos acontecimentos da série original.

Com as suas orelhas pontiagudas e uma franja minuciosamente aparada, Spock é meio humano, meio vulcano e serve a bordo da nave USS Enterprise no mundo intergaláctico de Star Trek. Nos últimos três filmes do universo de Star Trek, Zachary Quinto é quem dá vida ao jovem Spock.

Já Ethan Peck, a estrear-se na série, nasceu em Los Angeles, em 1986, e é neto do actor Gregory Peck, vencedor de um Óscar. Escreve a estação BBC que o jovem Peck tem já experiência em assumir personagens outrora associadas a outros actores. É o caso da sua interpretação de Patrick Verona na série televisiva 10 Coisas Que Odeio Em Ti (10 Things I Hate About You, no título original) de 2009, papel que pertenceu a Heath Ledger no filme de 1999 com o mesmo nome.

Ethan Peck já reagiu à revelação através do Twitter, afirmando que é “uma honra incomparável” e agradeceu ainda à família de Nimoy – que morreu em 2015, aos 83 anos, vítima de doença pulmonar – pela “recepção calorosa e apoio”, com os quais aparece numa fotografia a fazer a famosa saudação vulcana de Spock.

Alex Kurtzman, um dos criadores de Star Trek: Discovery (disponível no Netflix), mostrou-se confiante com a escolha e disse que Peck iria “encarnar facilmente as maiores qualidades de Spock além da lógica”: empatia, intuição, compaixão, confusão e anseio. “O grande Leonard Nimoy, depois o brilhante Zachary Quinto, trouxeram uma humanidade incomparável a um personagem para sempre dividido entre a lógica e a emoção. Procuramos durante meses por um actor que, como eles, traria a sua própria interpretação ao papel”, acrescentou Kurtzman em comunicado. E foram essas qualidades que Ethan Peck demonstrou ter, revelando-se pronto para “enfrentar o desafio para proteger e expandir o seu legado”. Caso para dizer: uma “vida longa e próspera” para o novo Mr. Spock.

Texto editado por Nicolau Ferreira

