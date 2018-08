Madonna em Marrocos para o 60.º aniversário

Nos últimos anos, as extravagantes festas de aniversário de Madonna levaram os convidados até destinos como Cuba e Itália e este ano o local escolhido parece ser Marrocos. A cantora, que celebra esta quinta-feira 60 anos, publicou nas redes sociais uma série de fotografias em Marraquexe.

A estrela pop começou a mostrar aos seus seguidores imagens e vídeos da capital já na terça-feira, anunciando ao mesmo tempo a contagem decrescente para o seu dia de anos. "Hoje estou a usar bolo na minha cabeça! Mais dois dias", escreveu na legenda de uma fotografia própria, em que aparece com adornos típicos de Marrocos. "Quase uma selfie de aniversário. A celebrar a cultura berbere", publicou no dia seguinte, com a mesma peça na cabeça.

PUB

De acordo com o site Morocco World News, a festa de anos de Madonna terá lugar no hotel de quatro estrelas Riad El Fenn — que pertence a Vanessa Branson, irmã do famoso empresário fundador da Virgin, Richard Branson — e são esperadas centenas de celebridades.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No ano passado, a cantora recebeu os convidados em Puglia, em Itália, para uma "noite cigana", de acordo com a descrição da própria no Instagram. Fez uma entrada aparatosa, montada num cavalo branco, e chegou mesmo a dançar em palco. Em 2016, a festa fez-se ao longo de três dias, em Cuba, de acordo com a revista W.

Semanas antes do seu aniversário, Madonna deixou bem claro que aquilo que desejava era um presente de 60 mil dólares (51,1 mil euros) para apoiar o seu trabalho com crianças no Malawi. A campanha de angariação de fundos que então lançou, através das redes sociais, já ultrapassou o objectivo inicial e ronda actualmente os 210 mil dólares. A cantora norte-americana, que nos últimos dez anos adoptou quatro crianças deste país africano, afirma que 100% das doações vão reverter directamente a favor do orfanato rural da sua fundação Raising Malawi, Home of Hope.

PUB