Afinal Marine Le Pen já não consta da lista de oradores

O representante da Web Summit anunciou nesta quarta-feira que iria retirar o convite à líder da Frente Nacional francesa Marine Le Pen. A decisão foi comunicada depois de o Governo português ter dito que não iria intervir na escolha dos oradores da conferência que se realiza em Lisboa. O nome de Le Pen já foi retirado do site do evento.

"É claro para mim agora que a decisão correcta para a Web Summit é retirar o convite a Marine Le Pen", anunciou o representante do evento, Paddy Cosgrave, através de uma publicação no seu Twitter.

A decisão de Cosgrave reflecte "os conselhos que a organização recebeu" e "a enorme reacção online" em relação à presença da política francesa entre os oradores do evento. "A sua presença é desrespeitosa, em particular para com o país que acolhe o evento", explica. "É também ainda desrespeitosa para algumas das dezenas de milhares de participantes de todo o mundo que se irão juntar a nós", acrescentou.

Em causa, contextualiza o criador e representante do evento, estão as políticas e discurso defendido pela política de extrema-direita francesa. "O problema do ódio, da liberdade de expressão e das plataformas tecnológicas são algumas dos desafios de 2018. Vamos duplicar os nossos esforços para abordar estes problemas com maior cuidado na Web Summit", garantiu.

O recuo da organização surge um dia depois de ter defendido o convite a Le Pen. Ainda na terça-feira, a organização procurou justificar a polémica escolha sublinhando que "a Web Summit é um fórum de debate e discussão de muitos pontos de vista, não uma plataforma político-partidária para um único ponto de vista”. Mas antes disso, o nome da oradora tinha desaparecido da lista de oradores durante o fim-de-semana.

Agora, o empreendedor irlandês diz que a organização é ambiciosa e defende um "debate rigoroso" que defende um "diálogo rigoroso sobre questões contenciosas e definidoras do nosso tempo". Mas reconhece que "ainda temos muito a aprender".

Organização aceita sugestões

O representante do evento convida ainda os participantes a partilharem as suas sugestões sobre quem consideram ser apropriados ou inadequados para constar nos painéis de oradores sobre "todas as questões que afectam a nossa sociedade e tecnologia".

A Web Summit, que decorrerá em Novembro em Lisboa, é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, mas nas edições mais recentes adoptou um papel de fórum de ideias que reúne políticos, governantes e personalidades de fora do sector tecnológico.

