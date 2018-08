O método do engenheiro Morandi criou pontes que dão problemas

Riccardo Morandi, o engenheiro que projectou o viaduto que se desmoronou em Génova, tem uma vasta obra em Itália e espalhada pelo mundo, em que aplicou técnicas que, na primeira parte do século XX, eram inovadoras, no uso do betão armado. Mas algumas das suas obras mais icónicas, como a ponte General Rafael Urdaneta na Venezuela, ou a ponte Wadi el Kuf, na Líbia, por exemplo, já tiveram problemas sérios, e há muitas mais espalhadas por Itália.

O engenheiro civil desenvolveu e patenteou um método próprio para construir grandes estruturas de betão armado, como pontes e viadutos. Concebeu pontes estaiadas em várias partes do mundo, ou seja pontes suspensas por cabos de um ou vários mastros, dos quais partem esteios de sustentação para o tabuleiro. Mas as pontes de Morandi caracterizam-se por terem poucos desses cabos, e frequentemente estes são feitos de betão armado em vez de serem aço, como é mais comum.

PUB

"A tecnologia inventada por Riccardo Morandi, que ele usou, revelou falhas. Tinha um sistema de cabos de aço tensos no interior de uma bainha e depois um sistema para preencher essa bainha e impedir a corrosão. Mas o sistema não funcionava como ele pensava, e acelerou o processo de degradação”, explicou ao jornal La Repubblica Antonio Brencich, professor de engenharia na Universidade de Génova.

PUB

Foto Ponte General Rafael Urdaneta, que desabou parcialmente nos anos 1960 DR

Este tipo de construção é mais caro e dá mais problemas. Há já vários anos que o viaduto que agora caiu parcialmente – e o resto deverá ter de ser demolido – era considerado uma ponte doente, constantemente submetida a trabalhos de manutenção, dizem vários media italianos.

Este tipo de problemas é comum a outras obras assinadas por Morandi. Aliás, a ponte General Rafael Urdaneta na Venezuela, no lago Maracaibo, que se estende por cerca de 8,5 km, é muito parecida com a de Génova, e foi terminada seis anos antes, em 1962, disse ao Guardian Ian Firth, ex-presidente do Instituto de Engenheiros Estruturais. “Os torreões em 'A' que suportam o tabuleiro criam um conjunto que não é comum nas pontes estaiadas, que cria um potencial de desequilíbrio”, afirmou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ponte venezuelana teve um problema grave: partes da estrutura colapsaram em 1964, quando o petroleiro Esso Maracaibo colidiu com ela, provocando sete mortes.

Foto Ponte Wadi al-Kuf, na Líbia, encerrada em 2017 DR

Outra obra de Morandi, a ponte sobre o rio Wadi al-Kuf, a 20 km de Baida, no Leste da Líbia, foi encerrada em 2017, devido a preocupações com a sua segurança. Embora tenha apenas 282 metros de comprimento, é a segunda ponte mais alta de África, com 160 metros de altura. Foi construída entre 1965 e 1972.

PUB