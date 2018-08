Itália de luto pelos quase 40 mortos na queda da ponte de Génova

O feriado de 15 de Agosto, conhecido em Itália como Ferragosto, em que muitas famílias aproveitam para se reunir em grandes almoços, tem este ano um sabor amargo, depois de na véspera a queda de uma ponte rodoviária em Génova ter causado 39 mortos, de acordo com o balanço mais recente.

Durante a noite, centenas de bombeiros tentaram procurar sobreviventes entre os escombros do viaduto de pouco mais de um quilómetro de comprimento. Porém, esta manhã os responsáveis pelas buscas manifestavam reduzidas esperanças em encontrar alguém vivo. Na verdade, as buscas saldaram-se apenas em mais corpos, tornando o balanço ainda mais negro.

Há pelo menos 39 vítimas mortais, incluindo três crianças e dois cadáveres por identificar. Foram hospitalizadas 16 pessoas, 12 das quais em estado grave. O Governo de Paris confirmou que entre os mortos estão três cidadãos franceses - a ponte era um ponto de passagem obrigatória para os condutores que faziam a ligação entre Génova e fronteira com França.

Foto O ministro dos Transportes, Danilo Toninelli, e o vice-primeiro-ministro, Luigi Di Maio, ao centro, no local do acidente ALESSANDRO DI MARCO/EPA

Entretanto, as autoridades locais temem que os restantes pilares e parte do tabuleiro da ponte que ainda permanecem de pé possam vir a desabar sobre as casas que estão por baixo. O presidente da região da Liguria, Giovanni Toti, disse, citado pelo jornal La Repubblica, que "se está a trabalhar para arranjar uma solução alternativa para as 311 famílias" que foram desalojadas por causa do risco de colapso.

O autarca de Génova, Marco Bucci, disse ter "sérias dúvidas" que as casas que existem debaixo da ponte possam ser mantidas.

Apesar do luto instituído, o Governo tem apontado o dedo à empresa concessionária do viaduto construído nos anos 1960, a Autostrade per L'Italia. Em visita ao local do desastre, o ministro dos Transportes, Danilo Toninelli, acusou a empresa de ter falhado no cumprimento das inspecções obrigatórias e na manutenção da ponte e que, por isso, terá de contribuir para a sua reconstrução.

"Às empresas que gerem as nossas auto-estradas pagamos as portagens mais caras da Europa, enquanto elas pagam concessões a preços vergonhosos", disse Toninelli, que pediu ainda a demissão da direcção da empresa.

Porém, a Autostrade per L'Italia garantiu que foram realizadas todas as inspecções obrigatórias, "de acordo com a lei e com os termos do contrato de concessão".

O ministro do Interior, Matteo Salvini, disse que a revogação do contrato com a Autostrade é "o mínimo" que pode ser feito após o desastre. O vice-ministro Luigi Di Maio também apontou o dedo à empresa e sugeriu que poderá ser pedida uma indemnização de 150 milhões de euros.

As causas para a queda da ponte Morandi são ainda desconhecidas. Na altura do colapso, o vento e a chuva eram muito fortes e havia uma tempestade de raios, mas há muito que eram conhecidas potenciais debilidades na sua construção, e havia muitas dúvidas sobre se seria possível suportar o aumento do tráfego nos últimos anos, especialmente de veículos pesados de mercadorias.

