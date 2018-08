Gonçalo Oliveira eliminado na primeira ronda em Cordenons

O português Gonçalo Oliveira foi eliminado, nesta quarta-feira, na primeira ronda do torneio de ténis de Cordenons, da categoria challenger, frente ao húngaro Mate Valkusz, por duplo 6-4.

Valkusz, 367.º do ranking mundial, bateu Oliveira, 253.º da hierarquia, em 1h41m.

No mesmo torneio, João Domingues, que se qualificou para os oitavos-de-final, na terça-feira, vai disputar uma vaga nos "quartos" frente ao vencedor do embate entre o eslovaco Andrej Martin, terceiro cabeça de série e 160.º do mundo, e o bielorrusso Aldin Setkic, 317.º.

